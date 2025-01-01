В Беларуси стартовала предвыборная агитация

Вместе с новым годом в Беларуси начался новый этап избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предвыборная агитация продлится по 25 января, причем в определенных избирательным законодательством формах.
Вместе с новым годом в Беларуси начался новый этап избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предвыборная агитация продлится по 25 января, причем в определенных избирательным законодательством формах.
Самые распространенные – проведение встреч с людьми, митинги и пикетирование, распространение агитационных материалов. Напомним, что кандидаты в Президенты, а их пять, представят свои предвыборные программы в средствах массовой информации.