В Беларуси стартовала предвыборная агитация

Поздравление Президента Александра Лукашенко белорусскому народу с Новым 2025-м годом

«Пусть все задуманное исполнится. Пусть наша родная Беларусь, сильная и независимая, всегда будет единой семьей и домом для каждого. Я горжусь вами. И счастлив быть исполнителем вашей воли. Счастья вам и добра! С Новым годом, белорусы!»