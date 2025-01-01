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В Беларуси стартовала предвыборная агитация

01 января 2025 07:56
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Вместе с новым годом в Беларуси начался новый этап избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предвыборная агитация продлится по 25 января, причем в определенных избирательным законодательством формах.

В Беларуси стартовала предвыборная агитация-2

Самые распространенные – проведение встреч с людьми, митинги и пикетирование, распространение агитационных материалов. Напомним, что кандидаты в Президенты, а их пять, представят свои предвыборные программы в средствах массовой информации.

# Выборы в Беларуси

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