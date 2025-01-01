Минск гулял до глубокой ночи – как встретили Новый год в столице?

Вот уже который год подряд белорусы встречают Новый год при не совсем зимней погоде. Недостаток снежного убранства с лихвой восполнило особое настроение. По традиции, многие эту волшебную ночь провели не только в кругу семьи, но и на улицах Минска, областных и районных городов. Площадки для массовых гуляний развернулись по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неповторимой атмосферой праздника в столице насладилась и наш корреспондент Ольга Масловская.

00:00. В одну секунду 2024-й стал историей, уступив место следующей странице календаря. Уверены, в нем будет много ярких и запоминающихся для нашей страны дней. С пожеланиями добра и мира за несколько минут до боя часов к белорусам обратился Президент Александр Лукашенко. Простые слова о важном внимательно слушали все, кто в полночь собрался у главной елки на Октябрьской площади. Поздравление главы государства транслировали большие светодиодные экраны.

Кстати, вместе с белорусами наступление Нового года отпраздновали жители еще 20 государств, в том числе россияне. Гости из страны-соседки любят приезжать на праздники в Беларусь. А это их новогодние впечатления.

Первый раз встречаю Новый год в Беларуси, очень понравилось! Очень у вас классно, красиво! Надеюсь, я вернусь еще сюда.

Мы приехали из России, Калининград, к вам в гости. Все замечательно, спасибо, Беларусь!

Чай, свежая выпечка, аромат имбирных пряников и милые новогодние сувениры. У Дворца Спорта развернулась широкая ярмарка – на торговых рядах было весело и шумно, а настроение создавали любимые мелодии и артисты.

Ольга Масловская, корреспондент:

Бенгальские огни, хорошее настроение и зонт. Без него этой ночью было не очень комфортно. Шел дождь, и увы, не звездный. Но даже непогода не испортила веселье. Минск гулял почти до утра.

В новогоднюю ночь Минск выглядел словно сказочный город. На центральных улицах и в спальных районах – светящиеся огнями деревья, разноцветная подсветка домов, инсталляции в виде пряничных домиков и сказочных персонажей. У Национальной библиотеки расположилась мини-резиденция Деда Мороза, где можно было оставить письмо зимнему волшебнику. В декорациях главного проспекта Минска горожане танцевали до глубокой ночи.