Алексей Романов: В центре Минска более 300 ресторанов, где можно разместиться единовременно порядка 15 тысячам болельщиков

Как удовлетворяют свои гастрономические потребности гости чемпионата мира по хоккею? С какими белорусскими блюдами кроме драников познакомились? Не мешает ли вкусу языковой барьер? Чтобы поговорить об этом и не только, в студию программы Новости «24 часа» на СТВ приглашен первый заместитель начальника главного управления потребительного рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

Уже неделю проходит чемпионат мира по хоккею, к которому мы так долго готовились и так долго ждали. Уже, в принципе, можно подвести какие-то промежуточные итоги. Минская торговля, судя по всему, оказалась на высоте. Поддерживают ли лозунг «Купляйце беларускае» наши иностранные гости?

Алексей Романов:

Прежде всего спасибо за такую оценку. Конечно, все службы горисполкома достаточно активно готовились к чемпионату мира. Свою роль в этом сыграла и столичная торговля. Благодаря необходимым проведенным организационным мероприятиям сегодня болельщиков, гостей чемпионата встречают только в центральной части более 300 ресторанов, где можно разместиться единовременно порядка 15 тысячам болельщиков. Сегодня благодаря хорошей погоде развернута мелкорозничная торговля. Тоже дополнительно созданы более 20 тысяч посадочных мест. Конечно, зоны гостеприимства, которые работают в Минске, позволяют болельщикам, помимо матчей, хорошо провести время, вкусно перекусить, пообщаться в этих местах.

Алексей Витальевич, в Беларуси очень переживали, что товары подорожают как раз в период проведения чемпионата мира по хоккею. Произошло это или нет?

Алексей Романов:

Все мы можем убедиться, зайдя в магазин что такие опасения были напрасны.

Кстати, не у всех есть возможность зайти в магазин. Все в основном проводят время в ресторанах и на трибунах ледовых арен.

Алексей Романов:

То же самое касается ресторанов. Принимаемые меры позволили нам не допустить роста цен. Сегодня в магазинах розничной торговли уровень торговой надбавки не превышает сложившийся до чемпионата мира, также не наблюдается повышения цен в объектах общественного питания.

А наши иностранные гости не испытывают проблем при посещении магазинов, ресторанов, любых точек обслуживания? Все-таки языковой барьер не испортил впечатление от нашего города?

Алексей Романов:

Наверняка особых сложностей наши гости не испытали, поскольку была проведена необходимая работа, были обучены языкам работники магазинов, кафе и ресторанов. Крупные торговые предприятия заключили договоры с лингвистическим университетом. И сегодня студенты этого вуза работают в магазинах, ресторанах и помогают иностранцам общаться внутри того или иного объекта.

Пресловутый драник, понятное дело, наверняка все гости чемпионата попробовали. Тем не менее можем ли говорить о каких-то других предпочтениях вкусовых, гастрономических у иностранных гостей?

Алексей Романов:

Конечно, драники попробовали все. Драники представлены не только в стационарной сети, но и в зонах гостеприимства. А что касается гастрономических предпочтений белорусской кухни, то сегодня широкий выбор блюд национальной кухни представлен практически в каждом объекте общественного питания, где возможно готовить разнообразный ассортимент. И поэтому наверняка каждый, кто зашел в ресторан, смог попробовать то, что ему нравится.

Алексей Витальевич, все мы знаем, что мировые первенства – это еще и возможность заработать. Можно ли говорить уже сегодня, что цифры будут значительными?

Алексей Романов:

Наверняка можно делать какие-то прогнозы об итоговой выручке. На сегодняшний день могу сказать, что реализация товаров в стационарной торговой сети возросла на 10-15%. Что касается зон гостеприимства и фан-зон, спортивных арен, то, конечно, в этих объектах товарооборот увеличился значительно. Если сравнивать традиционные наши республиканские, общегородские праздники, которые проходят на улице, в которых участвует в таком же формате столичная торговля, то выручка чемпионата мира среднедневная на порядок выше, чем выручка, которая складывается при проведении общереспубликанских мероприятий.

Алексей Витальевич, у всех у нас сейчас очень напряженный период, в том числе по работе. Удается Вам посмотреть хоккей, поболеть за наших? Или только до фан-зоны, и то по работе, можно дойти?

Алексей Романов:

Я был на открытии чемпионата мира, смотрел, как играет сборная Беларуси со сборной Соединенных Штатов Америки. С удовольствием смотрю матчи по телевизору. Если это не получается в прямом эфире, то обязательно смотрю в записи.

15 мая наши играют с Финляндией. Ответственный бой. Пожелаем удачи нашим спортсменам.

Алексей Романов:

Поскольку есть возможность у нас надеяться на то, что наша команда собралась и она покажет достойны результат.