Кардиохирурги из Канады и Австралии сходили на хоккейный матч с участием белорусов

Новости Беларуси. Интернациональная команда кардиохирургов в одной операционной. В Гомеле вместе с белорусскими специалистами работали гости из Канады и Австралии. Они поделились опытом и получили новые умения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие два года количество выполняемых в нашей стране открытых кардиохирургических вмешательств должно удвоится. Постоянно растёт и число неинвазивных процедур, то есть практически бескровных высокотехнологичных операций, в которых скальпель заменяет внутривенный катетер. Только в гомельском кардиоцентре за прошлый год таких проведено более двух тысяч.

Патрик Тифи, кардиохирург (Канада):

Я со своими коллегами смог убедиться, что в ваших больницах хорошее оборудование. Хочу отметить отличную подготовку всего вашего персонала - как врачей, так и медсестер. Они могут оказывать квалифицированную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Однако нынешний визит объединил медиков ещё одним общим интересом. Не обсудить итоги ледовых баталий Чемпионата мира по хоккею в эти дни для истинного канадца, пусть и профессионала в медицине, было бы не простительно.

Патрик Тифи, кардиохирург (Канада):

Я страстный фанат хоккея. У нас в Канаде с детства каждый мальчик играет, смотрит, живёт хоккеем. Конечно же, я уже посетил Чемпионат мира. Был на игре Беларусь-Швейцария. Это был очень хороший для вашей сборной матч.

Энтони Камаглия, кардиохирург (Австралия):

Я родом из Австралии. У нас там не очень-то в хоккей играют. Но я год прожил в Канаде и пристрастился к этому виду спорта. Игра Беларусь-Швейцария очень понравилась. Жене и ребёнку купил в качестве сувенира шарфики и майки белорусской сборной.