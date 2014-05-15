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Белорусские нотариусы 15 мая, в День семьи, проведут бесплатные консультации по брачным договорам

15 мая 2014 06:51
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Новости Беларуси. В честь главного семейного праздника подарок белорусам приготовили нотариусы. 15 мая по всей стране они проведут бесплатные консультации по брачным договорам. Акция пройдет с 10 до 16 часов.

Как полагают в Министерстве юстиции, брачные договоры – это повышение культуры семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим.

По словам специалистов, подобным соглашением можно урегулировать не только имущественные моменты, но и нюансы взаимоотношений, например, между родителями и детьми, в том числе вопросы воспитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Брак и семья

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