Белорусские нотариусы 15 мая, в День семьи, проведут бесплатные консультации по брачным договорам

Новости Беларуси. В честь главного семейного праздника подарок белорусам приготовили нотариусы. 15 мая по всей стране они проведут бесплатные консультации по брачным договорам. Акция пройдет с 10 до 16 часов.

Как полагают в Министерстве юстиции, брачные договоры – это повышение культуры семейных отношений и ответственности одного супруга перед другим.

По словам специалистов, подобным соглашением можно урегулировать не только имущественные моменты, но и нюансы взаимоотношений, например, между родителями и детьми, в том числе вопросы воспитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.