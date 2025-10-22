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Абабукар Хаслаханов оспорит бронзу на ЧМ по борьбе среди спортсменов до 23-х

22 октября 2025 11:08
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Абубакар Хаслаханов сразится за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе среди спорстменов до 23 лет в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус успешно провел утешительную схватку. В ней был разгромлен грузин Габизоня. Белорус дважды бросил соперника на 4 балла и добрал очки по итогам менее зрелищных приемов. Финальный результат – 11:2, досрочная победа.

Место на пьедестале Хаслаханов оспорит с представителем Эстонии Ричардом Карелсоном. Также в вечерней сессии будем переживать за Глеба Макаренко. Его оппонент в малом финале пока не известен. 22 октября греко-римляне закончат выступление и передадут эстафету девушкам. В нашей заявке 7 человек.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов

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