Член ЦИК Беларуси: молодёжь все такая же патриотичная и заряженная на успехи

Результаты голосования, мнения экспертов, международных наблюдателей – вся информация об электоральной кампании стекается в Информационный центр ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К эфиру подключается ведущая Анастасия Лавринчук.

Анастасия Лавринчук, ведущая:

Мы приветствуем вас из Информационного центра ЦИК Беларуси. Основной день голосования позади, но ход выборов журналисты и эксперты будут обсуждать еще несколько дней. У нас в гостях в выездной студии член избирательной комиссии Беларуси Александр Ткачев. Поздравляю вас с завершением такого электорального марафона. Безоговорочную победу одержал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Но в целом, как вы оцениваете ход избирательного процесса и что можете сказать о его организации?

Александр Ткачев, член ЦИК Беларуси:

Спасибо большое, в первую очередь, за то, что пригласили и дали возможность где-то высказаться от Гомельского региона. Да, действительно, я как член Центральной избирательной комиссии посещал много участков, как и в день досрочного голосования, так и непосредственно в основной день. И вы знаете, если говорить об отличии от других электоральных кампаний, я задумывался, чем же они отличаются. Скорее всего, назову три кита – единство, сплоченность и патриотизм. Это три слова, которые на сегодня позволили так легко и непринужденно пройти эту электоральную кампанию. Я общался много с председателями, с членами избирательных комиссий, с наблюдателями. Так вот все, с кем я разговаривал, из тех, кто уже не первый раз осуществляет наблюдение за выборами, непосредственно участие, точно так же говорят, что нынешняя электоральная кампания отличается в том числе и большой явкой, прекрасным настроением. И на самом деле, куда ни придешь, ты просто видишь улыбки у людей, счастливые лица, и это на самом деле не может не радовать. Анастасия Лавринчук:

Настоящий праздник для людей, можно сказать. Александр Ткачев:

Да, это был действительно большой праздник. И как хороший праздник заканчивается хорошим результатом, так у нас это и произошло.

Анастасия Лавринчук:

Еще важнейший вопрос для проведения любой избирательной кампании – это безопасность. Как вы оцениваете работу наших правоохранителей? Все ли удалось? Александр Ткачев:

Да, вы знаете, безопасность может быть видимой, может быть невидимой. Так вот, нашим правоохранительным органам, спецслужбам удалось совместить эти два понятия. Там, где нужно было, они были видны. Там, где их не нужно было, чтобы было видно, их не было видно. Но мы прекрасно понимаем, что они там тоже были и тоже обеспечили нашу безопасность. Я общался и с работниками милиции, и с работниками МЧС непосредственно на избирательных участках. И могу с уверенностью сказать, что действительно на высшем уровне была организована безопасность. И вообще в целом спасибо большое им за работу не только в этот день и в предэлекторальный период, а вообще хочется сказать спасибо за их труд. Благодаря им мы в сегодня живем в сильной, независимой, процветающей Республике Беларусь.