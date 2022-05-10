Прямой эфир

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?

10 мая 2022 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Провести вечер за прогулкой в парке, кормлением птиц или занятием спортом у водоема может любой желающий. Для этого достаточно отправиться на береговую линию ближайшего водохранилища – и здоровый отдых гарантирован. Выяснили, как готовят минские пляжи к летнему сезону.

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?-1

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
В этом году непосредственно запланировано и уже установлено практически все оборудование. Это новые скамейки, беседки, дополнительно появились лежаки. Детское игровое оборудование. Работа по установке биотуалетов.

Береговая линия оборудована, чтобы были доступны самые разнообразные виды отдыха – от чтения книги на лежаке до спортивной прогулки по всему побережью.

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?-4

Александр Почтаренко:
Мы живем в Уручье и приезжаем сюда просто позаниматься спортом. Вокруг Цнянки пешком обойти 6 километров – это без лебяжей канавки, а с лебяжьей канавкой семь. И здесь через каждые два километра вот такие небольшие спортплощадки. И получается: прошел два километра, подтянулся, отжался, пресс покачал, подъем с переворотом сделал – и так через каждые два километра. Хорошая нагрузка. В этом году больше лежаков стало, беседок, спортивную площадку в позапрошлом году поставили, везде все ремонтируют замечательно.

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?-7

Пляжи, кстати, не пустуют по утрам или в холодное время года. Безлюдных времен тут не бывает. В первой половине дня на берегу можно встретить мам с детьми и собачками, спортсменов и велосипедистов. К вечеру подтягиваются и другие отдыхающие. Зимой, в снежный период, для минчан прокладывают лыжню вдоль водоема.

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?-10

Елена Почтаренко:
Тут действительно учитываются все интересы приезжающих сюда. Кто любит шашлыки, очень много мест для этого, с мангалами, беседками, приезжают люди компаниями. Для спортсменов – городки, и их несколько, велодорожки, пляжи, детские площадки, лежаки для загара. Кто-то может уединиться, посидеть на скамеечке, почитать, прекрасно можно выгулять собаку.

Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?-13

Самое главное – водоем тоже готовят к купальному сезону: очищают воду, насыпают песок на берег, ставят буйки. В общем все, чтобы провести время на свежем воздухе и с пользой.

# Водоемы Беларуси # общество # Александр Проминский # Диана Лещенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал». Каково учиться в старейшем вузе Беларуси?
10 мая 2022 12:37

«Появились некоторые предметы, о существовании которых я даже не подозревал». Каково учиться в старейшем вузе Беларуси?

Вы знали, что 90 лет назад появился первый советский телевизор? Вот что ещё отмечают 10 мая
10 мая 2022 12:31

Вы знали, что 90 лет назад появился первый советский телевизор? Вот что ещё отмечают 10 мая

Более 1,5 млн просмотров. Интервью Лукашенко держится в трендах YouTube
10 мая 2022 11:02

Более 1,5 млн просмотров. Интервью Лукашенко держится в трендах YouTube