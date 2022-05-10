Чистят воду и устанавливают биотуалеты. Как водоёмы Минска готовят к пляжному сезону?

Провести вечер за прогулкой в парке, кормлением птиц или занятием спортом у водоема может любой желающий. Для этого достаточно отправиться на береговую линию ближайшего водохранилища – и здоровый отдых гарантирован. Выяснили, как готовят минские пляжи к летнему сезону.

Александр Проминский, заместитель директора УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

В этом году непосредственно запланировано и уже установлено практически все оборудование. Это новые скамейки, беседки, дополнительно появились лежаки. Детское игровое оборудование. Работа по установке биотуалетов. Береговая линия оборудована, чтобы были доступны самые разнообразные виды отдыха – от чтения книги на лежаке до спортивной прогулки по всему побережью.

Александр Почтаренко:

Мы живем в Уручье и приезжаем сюда просто позаниматься спортом. Вокруг Цнянки пешком обойти – 6 километров – это без лебяжей канавки, а с лебяжьей канавкой семь. И здесь через каждые два километра вот такие небольшие спортплощадки. И получается: прошел два километра, подтянулся, отжался, пресс покачал, подъем с переворотом сделал – и так через каждые два километра. Хорошая нагрузка. В этом году больше лежаков стало, беседок, спортивную площадку в позапрошлом году поставили, везде все ремонтируют – замечательно.

Пляжи, кстати, не пустуют по утрам или в холодное время года. Безлюдных времен тут не бывает. В первой половине дня на берегу можно встретить мам с детьми и собачками, спортсменов и велосипедистов. К вечеру подтягиваются и другие отдыхающие. Зимой, в снежный период, для минчан прокладывают лыжню вдоль водоема.

Елена Почтаренко:

Тут действительно учитываются все интересы приезжающих сюда. Кто любит шашлыки, очень много мест для этого, с мангалами, беседками, приезжают люди компаниями. Для спортсменов – городки, и их несколько, велодорожки, пляжи, детские площадки, лежаки для загара. Кто-то может уединиться, посидеть на скамеечке, почитать, прекрасно можно выгулять собаку.