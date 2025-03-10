Прямой эфир

В пользу профтехобразования делают выбор почти 50% выпускников в Минской области

10 марта 2025 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В пользу профессионально-технического образования делают выбор почти 50 % выпускников Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В пользу профтехобразования делают выбор почти 50% выпускников в Минской области-2

В колледжах региона осуществляется подготовка по 74 специальностям и 109 квалификациям. Акцент на практико-ориентированность и максимальную кооперацию с заказчиками кадров. Так, например, в Узденском колледже учащиеся осваивая одну из выбранных специальностей, могут получить диплом с присвоением сразу двух и более квалификаций. Здесь создана уникальная образовательная среда. Условия приближены к реалиям современного производства и с первых дней обучения можно попробовать себя в профессиональной деятельности.

В пользу профтехобразования делают выбор почти 50% выпускников в Минской области-4

Мария Дичук, учащаяся Узденского государственного колледжа:
Учусь я тут с начала этого учебного года. Выбрала я эту специальность, потому что швея достаточно полезная профессия. И в быту, и в жизни очень сильно пригодится. Теории тоже много, но есть и практика, это производственное обучение.

В пользу профтехобразования делают выбор почти 50% выпускников в Минской области-6

Дмитрий Антоненко, заместитель директора по учебно-производственной работе Узденского государственного колледжа:
Без специальности, без именно профессии, которые мы можем предоставить, очень сложно реализовать даже себя. Да, высшее образование – это, конечно, хорошо, но когда учащийся попробует себя сначала в профессии рабочей, а потом постепенно будет подниматься именно к высшему образованию, я думаю, это намного будет лучше. Мы отправляем своих детей на практики в различные организации. Также обучение у нас в Центре компетенции происходит на новейшем оборудовании, которое имеется в области.

В Узденском государственном колледже обучаются около 350 человек по таким квалификациям, как повар-кондитер, швея-парикмахер, тракторист-водитель и электросварщик. В 2025 году план набора – 124 учащихся.

# Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»
10 марта 2025 12:58

Чем занимается БелТПП и за что грузины уважают нашу страну – Михаил Мятликов в «Рецепте настоящего белоруса»

Белоруска воспитывает будущих чемпионов по стрельбе из лука! Пообщались с Екатериной Тимофеевой
10 марта 2025 12:49

Белоруска воспитывает будущих чемпионов по стрельбе из лука! Пообщались с Екатериной Тимофеевой

«Мы граждане Беларуси!» – 27 юношей и девушек получили паспорта в Конституционном суде
10 марта 2025 11:20

«Мы граждане Беларуси!» – 27 юношей и девушек получили паспорта в Конституционном суде