Число обращений выросло больше чем в два раза – о гололёдных травмах поговорили с врачом

Алина Трус, корреспондент:

Минус на улице или погода около нуля, а вместе с ней гололед. Застывшая вода на дорогах усложняет путь не только автомобилистам, но и пешеходам. Возрастает риск гололедных травм.

С конца ноября 2025 года в Беларуси уже зафиксировали более 630 случаев. В группе повышенного риска дети и люди пожилого возраста.