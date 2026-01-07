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Число обращений выросло больше чем в два раза – о гололёдных травмах поговорили с врачом

07 января 2026 14:11
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Число обращений выросло больше чем в два раза – о гололёдных травмах поговорили с врачом-1

Алина Трус, корреспондент:
Минус на улице или погода около нуля, а вместе с ней гололед. Застывшая вода на дорогах усложняет путь не только автомобилистам, но и пешеходам. Возрастает риск гололедных травм.

С конца ноября 2025 года в Беларуси уже зафиксировали более 630 случаев. В группе повышенного риска дети и люди пожилого возраста.

Число обращений выросло больше чем в два раза – о гололёдных травмах поговорили с врачом-3

Людмила Гивойно, врач-травматолог-ортопед, заведующая приемным отделением Городской клинической больницы СМП г. Минска:
С того момента, как выпал снег, число обращений в больницу скорой помощи пациентов с травмами выросло больше чем в два раза. Основной причиной, я бы так сказала, является то, что люди продолжают вести себя точно так же, как они себя вели, когда не было неблагоприятных погодных условий. 

Пункт первый – стиль хождения. Очень много моментов, когда координация движений у пациентов нарушена. То есть это все вместе может приводить к тому, что частота падений значительно увеличивается.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Медицина

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