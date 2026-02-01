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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации

01 февраля 2026 07:32
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Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и тяжелейших потрясений, подлинная сплоченность белорусов и россиян приобретает особое значение, становится надежным оплотом. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы являетесь духовным лидером для миллионов православных верующих из разных стран, архипастырским служением и молитвой помогаете людям укрепиться в вере и конфессиональном единстве.

Президент Беларуси пожелал Патриарху Кириллу душевных и телесных сил во имя неустанного служения Церкви Христовой.

# Православные в Беларуси # Александр Лукашенко # Церковь

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