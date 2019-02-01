Четыре почтовые марки ко II Европейским играм презентовали в Минске

Новости Беларуси. За 140 дней до старта. Сразу четыре почтовые марки выпустили ко II Европейским играм. 1 февраля в Минской ратуше прошла торжественная церемония их гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За 140 дней до старта. Сразу четыре почтовые марки выпустили ко II Европейским играм. 1 февраля в Минской ратуше прошла торжественная церемония их гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над дизайном работала белорусская художница, которая изобразила на марках спортсменов, выступающих в самых популярных в Беларуси видах спорта. Рядом – логотип и слоган игр: «Время ярких побед». Причем оформили продукцию в четырех фирменных цветах – зеленом, оранжевом, красном и синем.
Уже сегодня марки поступили в продажу. Первым отправить открытки-послания с новыми марками в олимпийские комитеты всех стран смог символ игр – Лисенок Лесик.
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Сегодня первый день, когда можно воспользоваться возможностью отправить эту марку в конверте, и тогда она будет погашена так называемым штампом первого дня. Это уникальная печать, которая существует только один день. Ночью она будет уничтожена.
Каждая марка выходит тиражом 120 тысяч экземпляров.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Они на следующий день уже разлетятся как минимум по всей Европе и станут вестником, ласточкой того яркого события, которое мы ждем в июне 2019 года.
II Европейские игры стартуют в Минске 21 июня. Соревнования проведут сразу на 12 главных спортивных объектах Беларуси.