Четыре почтовые марки ко II Европейским играм презентовали в Минске

Новости Беларуси. За 140 дней до старта. Сразу четыре почтовые марки выпустили ко II Европейским играм. 1 февраля в Минской ратуше прошла торжественная церемония их гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над дизайном работала белорусская художница, которая изобразила на марках спортсменов, выступающих в самых популярных в Беларуси видах спорта. Рядом – логотип и слоган игр: «Время ярких побед». Причем оформили продукцию в четырех фирменных цветах – зеленом, оранжевом, красном и синем.

Уже сегодня марки поступили в продажу. Первым отправить открытки-послания с новыми марками в олимпийские комитеты всех стран смог символ игр – Лисенок Лесик.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Сегодня первый день, когда можно воспользоваться возможностью отправить эту марку в конверте, и тогда она будет погашена так называемым штампом первого дня. Это уникальная печать, которая существует только один день. Ночью она будет уничтожена. Каждая марка выходит тиражом 120 тысяч экземпляров.