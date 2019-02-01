«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

Уже с 4 февраля сотрудники прокуратуры приступят к работе в этом двухэтажном здании. Здесь у каждого работника – отдельный кабинет и комфортные условия для службы.

Владимир Никович, заместитель прокурора Первомайского района Минска:

Здесь условия люкс по сравнению с тем, что у нас было. Условия были, но здание уже было старое, помещение уже требовало ремонта, мебель – то же самое. Приезжаем сюда: здесь попадаешь в другой мир.

Ранее прокурорские работники Первомайского района ютились в приспособленном здании. Теперь их адрес – улица Руссиянова, 8.