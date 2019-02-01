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«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска

01 февраля 2019 10:45
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Новости Беларуси. Новое здание прокуратуры Первомайского района Минска открылось 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселье состоялось в микрорайоне Уручье.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -1

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -3

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -5

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -7

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -9

Уже с 4 февраля сотрудники прокуратуры приступят к работе в этом двухэтажном здании. Здесь у каждого работника – отдельный кабинет и комфортные условия для службы.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -12

Владимир Никович, заместитель прокурора Первомайского района Минска:
Здесь условия люкс по сравнению с тем, что у нас было. Условия были, но здание уже было старое, помещение уже требовало ремонта, мебель – то же самое. Приезжаем сюда: здесь попадаешь в другой мир.

Ранее прокурорские работники Первомайского района ютились в приспособленном здании. Теперь их адрес – улица Руссиянова, 8.

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -15

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -17

«Условия люкс по сравнению с тем, что было». Открылось новое здание прокуратуры Первомайского района Минска -19

# Прокуратура Беларуси # общество # Владимир Никович # Фотофакт

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