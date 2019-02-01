Единая платформа для автовладельцев. ГАИ начинает тестирование новой информационной системы

Новости Беларуси. Регистрация автомобиля онлайн, проверка VIN-кода транспорта, оформление протокола о правонарушении за считанные минуты. ГАИ начинает тестирование новой информационной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентация программы прошла 1 февраля в компании разработчика в Минске. Система станет единой платформой, где как на ладони будут видны все проступки водителей. Но самое главное, скорость в оформлении административных процедур увеличится в разы.

Андрей Игнатович, заместитель начальника отдела УГАИ МВД: Новая система позволяет уйти от очереди заявлений, уйти от очереди на оплату, упростить сверку транспортных средств, так как результат сверки уже будет загружен в базу данных. По сути, гражданину останется только обратиться в окошко за оказанием услуги, сдать документы, какое-то время подождать и получить свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Сергей Гресский, руководитель проекта по автоматизации ГАИ:

Мы провели опытную эксплуатацию системы на примере подсистемы по обработке штрафов от фотофиксации нарушения парковки. Получили большое количество фидбека со стороны ГАИ. Доделали какие-то мелкие нюансы, апробировали и подошли ко второму этапу по внедрению в опытную эксплуатацию системы регистрации автотранспорта.

Пока система работает в тестовом режиме. Ее запуск будет осуществляться поэтапно. И уже к лету автовладельцы смогут оценить все преимущества новой электронной платформы.