«Лампочку не может в люстру завернуть». Президент недоволен уровнем трудовой подготовки в школах

Обсуждались и такие аспекты как получение профессиональных навыков и подготовленность к самостоятельной жизни в старших классах средней школы. Как показывает практика и статистика разводов в молодых семьях, здесь есть большое поле для возможной работы с подрастающим поколением белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы посмотрите на наших ребят – жуть! Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, какой стороной гвоздь забивать в доску. Я уже не говорю о том, что он не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и нашим детям это не надо? Почему мы так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?

Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствования системы образования

В центре внимания был и вопрос реализации государственной молодежной политики, экспорта образовательных услуг и заработной платы педагогов.