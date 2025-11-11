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Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка

11 ноября 2025 17:15
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В Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который пропал 8 ноября. Специальная операция под кодовым названием «Красный щит» пока не принесла результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Координируют работу из штаба, который расположен в деревне Карбовское.

Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка-2

Задействовано более 800 человек – добровольцы, работники лесхоза, представители различных служб. К ним присоединились поисковые и кинологические отряды, а также волонтеры на эндуро и квадроциклах. Благодаря тепловизорам и беспилотным летательным аппаратам поиски не прекращаются даже ночью.

Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка-4

Дмитрий Синявский, штурман-оператор Центра применения БАК ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:
В данный момент времени мы проводим воздушный мониторинг открытого участка местности. Так на дроне есть совмещенная целевая нагрузка в виде обычной камеры и тепловизионной камеры, я просматриваю с помощью одной и с помощью другой. То есть ее чередую. Вот, например, на удалении 350 метров от нас мы видим в тепловизионных камерах самих себя. Видно с довольно большого расстояния.

В прошлую субботу около 10 утра Максим Зенькович уехал из деревни Карбовское на своем синем велосипеде. Куда именно – неизвестно. С того момента о нем нет никаких вестей. У подростка есть особенности развития, что усложняет поиски.

Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка-6

Чужой беды не бывает. Дети есть у всех. Поэтому будем искать, пока не найдем. Делаем все возможное. Нам дают координаты, мы объезжаем квадрат и привозим в штаб какую-то информацию.

Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка-8

На сегодняшний день очень много людей, которые приезжают, переживают за этого человека. Понимают, что ребенок где-то находится без помощи и есть такие волнительные моменты. Мог свой оказаться на этом месте.

Спасатели и волонтеры продолжают поиски в районе деревни и прилегающих территориях. Им помогают как местные жители, так и добровольцы из других регионов.

# волонтеры # Поисково-спасательный отряд «Ангел»

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