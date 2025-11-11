Четвёртые сутки поисков – в Березинском районе продолжают искать пропавшего подростка

В Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который пропал 8 ноября. Специальная операция под кодовым названием «Красный щит» пока не принесла результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Координируют работу из штаба, который расположен в деревне Карбовское.

Задействовано более 800 человек – добровольцы, работники лесхоза, представители различных служб. К ним присоединились поисковые и кинологические отряды, а также волонтеры на эндуро и квадроциклах. Благодаря тепловизорам и беспилотным летательным аппаратам поиски не прекращаются даже ночью.

Дмитрий Синявский, штурман-оператор Центра применения БАК ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:

В данный момент времени мы проводим воздушный мониторинг открытого участка местности. Так на дроне есть совмещенная целевая нагрузка в виде обычной камеры и тепловизионной камеры, я просматриваю с помощью одной и с помощью другой. То есть ее чередую. Вот, например, на удалении 350 метров от нас мы видим в тепловизионных камерах самих себя. Видно с довольно большого расстояния.

В прошлую субботу около 10 утра Максим Зенькович уехал из деревни Карбовское на своем синем велосипеде. Куда именно – неизвестно. С того момента о нем нет никаких вестей. У подростка есть особенности развития, что усложняет поиски.