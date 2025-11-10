Уехал из дома на велосипеде и не вернулся – поиски пропавшего ребенка в Березинском районе продолжаются

Третьи сутки в Березинском районе продолжаются поиски 15-летнего Максима Зеньковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К поискам подключены более 300 человек, техника, квадрокоптеры и кинологические группы. Работа идет круглосуточно. Волонтеры из района, Минска и Могилева объединяются в команды, чтобы помочь найти подростка как можно скорее. Штаб спецоперации «Красный щит» координирует все отряды, каждый новый час – это шанс спасти жизнь Максима. Поиски Максима Зеньковича не прекращаются даже ночью. Подросток пропал утром 8 ноября в деревне Карбовское – уехал из дома на велосипеде и не вернулся. Тревогу забили родители, о пропаже мальчики заявили спасателям. С момента исчезновения в районе организована спецоперация «Красный щит». К поискам активно подключаются местные жители, приезжают волонтеры из разных регионов. Всех желающих помочь в поисках объединяют в организованные группы.

Дмитрий Ульянович, волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Шансы, конечно, есть. Сейчас мы работаем над увеличением площади. Прибывает постоянно большое количество людей, желающих помочь, которые откликнулись на такую беду. Мы формируем группы и как только она сформирована назначаем старшего и выдаем квадрат для работы. В первую ночь сотрудники экстренных служб прочесали ближайшие улицы и поля, однако результатов пока нет. Местность вокруг Карбовского болотистая и труднопроходимая, поэтому поиски ведутся в нескольких направлениях одновременно. В операции задействованы спасатели, силы милиции, работники лесхоза, волонтеры, кинологи и водолазы. В общей сложности более 350 человек.

Александр Конколович, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Прибыла водолазно-спасательная служба. Будут обследовать участки местности по течению. Дополнительно группами спасения на воде проводятся работы по обследованию водоемов по этому району поиска, который находится, попадает. Постепенно мы расширяем зону поиска.

86 единиц спецтехники: применяются тепловизоры, в воздух подняты 11 квадрокоптеров. Оперативные данные с беспилотников поступают в штаб, координирующий работу поисковых отрядов. Пешими группами обследуются окрестности – проверено 1350 гектаров лесного массива в радиусе 20 километров от Карбовского. Дополнительно используется мототехника. Мотоциклисты-эндуристы помогают обследовать труднодоступные участки местности, обеспечивая поддержку поисковых групп в сложных районах.

Андрей Цыганков, волонтер:

Увидели новость в интернете и решили приехать, помочь [прочесать – прим. ред.] поисковый регион. Он, мотоцикл, предназначен для соревнований. Лес проезжают, болота, неровности всякие. Этот мотоцикл предназначен для такой местности.

Особая роль в подобных поисково-спасательных операциях принадлежит кинологическим группам. Собаки, специально обученные находить людей по запаху, нередко становятся решающим фактором при обнаружении пропавших.