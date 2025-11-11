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Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав

11 ноября 2025 16:56
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Литовские дальнобойщики стали заложниками политических решений собственного правительства. Оказавшись в транспортном тупике, они в буквальном смысле оказались на обочинах белорусских дорог, где скопилось более 1100 фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой.

Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав-2

Но в Беларуси людей не оставили один на один с их проблемами. Водителям оказывается вся необходимая помощь. На специально оборудованных стоянках созданы комфортные условия для ожидания: питание, санитарные зоны и возможность связи с близкими.

Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав-4

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Очень оперативно были организованы все необходимые условия для того, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и защищенными. Организованы оперативно и развернуты дополнительные торговые объекты, объекты общественного питания, услуги кейтеринга предоставлены. Качество пищевых продуктов, которые предоставляются, безусловно, не вызывает никакого сомнения.

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью.

# Светлана Нечай # Очереди на границе Беларуси

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