Литовским водителям оказывается вся необходимая помощь – Минздрав

Литовские дальнобойщики стали заложниками политических решений собственного правительства. Оказавшись в транспортном тупике, они в буквальном смысле оказались на обочинах белорусских дорог, где скопилось более 1100 фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 800 грузовиков находятся на спецстоянках на границе с Литвой.

Но в Беларуси людей не оставили один на один с их проблемами. Водителям оказывается вся необходимая помощь. На специально оборудованных стоянках созданы комфортные условия для ожидания: питание, санитарные зоны и возможность связи с близкими.