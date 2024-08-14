Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах?

Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.

Белорусское гостеприимство! Агроусадьба на берегу озера сделает ваш выходной, в Лесковичах оно чудесное. Ледник постарался – чистое, богатое на рыбу и родники. Летом пользуется спросом у дайверов, зимой – у рыбаков, когда ловят щуку. Чтобы пикник удался в любой сезон, хозяева построили гриль-домик.

Надежда Хохлова, хозяйка агроусадьбы:

Здесь можно жарить шашлыки, что-нибудь коптить при желании. Еще мы здесь собираем всякую старинную утварь – горшочки, светильники, лампы всякие. Еще у нас есть мангальная зона на улице. Мангал – здесь можно поджарить шашлык, и тандыр – здесь мясо не жарится, а запекается. Причем запекается не на открытом огне, а за счет толщины стен самого тандыра. Где-то 15-20 минут – и получается неприлично вкусно.