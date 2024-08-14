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Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах?

14 августа 2024 06:32
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Если вы оказались в Шумилинском районе, вам просто необходимо побывать в Лесковичах, искупаться в чистейшей воде местного озера, напиться родниковой воды, посетить чудо-храм, а еще ощутить, что такое спа по-деревенски в местной агроусадьбе. Отправляемся за колоритом.

Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах?-1

Белорусское гостеприимство! Агроусадьба на берегу озера сделает ваш выходной, в Лесковичах оно чудесное. Ледник постарался – чистое, богатое на рыбу и родники. Летом пользуется спросом у дайверов, зимой – у рыбаков, когда ловят щуку. Чтобы пикник удался в любой сезон, хозяева построили гриль-домик.

Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах?-4

Надежда Хохлова, хозяйка агроусадьбы:
Здесь можно жарить шашлыки, что-нибудь коптить при желании. Еще мы здесь собираем всякую старинную утварь – горшочки, светильники, лампы всякие. Еще у нас есть мангальная зона на улице. Мангал – здесь можно поджарить шашлык, и тандыр – здесь мясо не жарится, а запекается. Причем запекается не на открытом огне, а за счет толщины стен самого тандыра. Где-то 15-20 минут – и получается неприлично вкусно.

Получается неприлично вкусно – какое блюдо можно приготовить в агроусадьбе в Лесковичах?-7

Какой релакс без доброй бани? СПА по-деревенски – любимая процедура. Но здесь разнообразили классику, добавили гималайскую соль, а еще предлагают кедровую фито-бочку. Если вы хотели избавиться от отеков, лишних килограммов, омолодиться, оздоровиться и взбодриться, лучшей капсулы не найти.

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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