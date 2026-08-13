Прямой эфир

Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии, 15 получили травмы

13 августа 2026 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четверо граждан Беларуси погибли, еще 15 получили травмы в результате крупной аварии в Грузии. ДТП произошло в регионе Гурия с участием микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии, 15 получили травмы-2

Всего в салоне находились 19 наших соотечественников, среди пострадавших – шестеро детей. По данным грузинского МВД, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина съехала с дороги и упала в ущелье. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы. Большинство из них – в Республиканскую клинику в Батуми. Двое пациентов находятся в реанимации. Как заверяют врачи, в данный момент их жизням ничего не угрожает. На место происшествия уже выехал белорусский консул. Дипломаты оказывают пострадавшим и родственникам погибших всю необходимую помощь.

Напомним, почти три недели назад наши туристы попали в ДТП в Батуми. Тогда легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который вез белорусов из аэропорта в гостиницу. В аварии погибли двое граждан Беларуси, еще 12 человек получили травмы. Позже МВД Грузии подтвердило, что водитель легковушки был пьян, ехал без прав и на высокой скорости.

# ДТП # Новости Грузии # Беларусь-Грузия

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси почти 2,3 тыс. комбайновых экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна
13 августа 2026 07:38

В Беларуси почти 2,3 тыс. комбайновых экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна

Александр Лукашенко лично поздравил передовиков жатвы из Клецкого района
13 августа 2026 07:37

Александр Лукашенко лично поздравил передовиков жатвы из Клецкого района

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»
13 августа 2026 07:23

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»