Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии, 15 получили травмы

Четверо граждан Беларуси погибли, еще 15 получили травмы в результате крупной аварии в Грузии. ДТП произошло в регионе Гурия с участием микроавтобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в салоне находились 19 наших соотечественников, среди пострадавших – шестеро детей. По данным грузинского МВД, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Машина съехала с дороги и упала в ущелье. Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы. Большинство из них – в Республиканскую клинику в Батуми. Двое пациентов находятся в реанимации. Как заверяют врачи, в данный момент их жизням ничего не угрожает. На место происшествия уже выехал белорусский консул. Дипломаты оказывают пострадавшим и родственникам погибших всю необходимую помощь.

Напомним, почти три недели назад наши туристы попали в ДТП в Батуми. Тогда легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, который вез белорусов из аэропорта в гостиницу. В аварии погибли двое граждан Беларуси, еще 12 человек получили травмы. Позже МВД Грузии подтвердило, что водитель легковушки был пьян, ехал без прав и на высокой скорости.