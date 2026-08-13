В Беларуси почти 2,3 тыс. комбайновых экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту зерна

Свыше 280 – имеют результат в две тысячи тонн, у 22 – на счету более трех тысяч, а четверка лучших и вовсе перешагнула отметку в четыре тысячи тонн. За каждой цифрой – ежедневная и слаженная работа всех участников уборочной страды. В целом по стране намолочено более семи миллионов тонн зерна с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, убрано уже более 80 % площадей зерновых, зернобобовых культур и крестоцветных.