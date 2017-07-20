Общественное обсуждение проекта застройки Фрунзенского района продлится до 10 августа

Возведение нового бассейна в средней школе № 81 большинство присутствующих поддержали. А вот появление многофункционального комплекса на перекрестке Ольшевского-Глебки и жилого дома на Лынькова одобрили не все.

Новости Беларуси. Новые многоэтажки, магазины и кафе появятся во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Некрашевич, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

Граждане высказывают те или иные предложения, кто-то «за», кто-то – «против». После общественного обсуждения пройдет стадия его утверждения, экспертизы и затем будут какие-то моменты застроены.

Общественное обсуждение проекта продлится до 10 августа.

Любой желающий может внести свои предложения в план застройки микрорайона, обратившись в администрацию.