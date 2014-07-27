Березинский отдел по чрезвычайным ситуациям: в будни и в День пожарной службы, который отмечают в Беларуси 25 июля

Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси отметили День пожарной службы. Об отважных людях, которыми гордится вся страна, в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ.

Они осознанно рискуют жизнью ради спасения жизней других. Сотрудники МЧС по долгу службы всегда приходят первыми на помощь. Сотни профессионалов-спасателей посуточно находятся на своем посту в столичном регионе.

Березинский отдел по чрезвычайным ситуациям считается одним из лучших в области, а начальник отдела Николай Викторович Андриевич признан «Человеком года Минщины».