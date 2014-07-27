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28 июля в Беларуси ожидается до 33 градусов тепла

27 июля 2014 14:30
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Новости Беларуси. Жара продолжает испытывать белорусов на прочность. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. 27 июля днем столбики термометров поднялись выше 30 градусной отметки. И даже кратковременные дожди не принесли ощутимую прохладу. Впрочем, по прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится и в ближайшие дни.

28 июля воздух прогреется до 33 градусов. Будет в основном без осадков, а если в некоторых районах и пройдут дожди, то они будут кратковременными. Медики предупреждают об опасности теплового удара. В группе риска — пожилые люди и маленькие дети. Непростая пора сейчас и у спасателей. Температурный максимум и минимум осадков — как результат рост вероятности лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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