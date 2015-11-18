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Черно-белая утка станет птицей 2016 года в Беларуси

18 ноября 2015 13:43
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Новости Беларуси. Птицу 2016 года выбрали в Беларуси. Ею станет черно-белая утка. Обыкновенный гоголь,  в отличие от представителей других утиных, строит гнездо в дуплах старых деревьев. Таких вдоль озер и рек осталось мало, сокращается и популяция этих пернатых. В Беларуси гоголи лишь зимуют. Черно-белой утке будет посвящен целый ряд мероприятий: с ее изображением планируется  выпустить монеты и марки.

Национальная кампания «Птица года» проводится вот уже 15 лет. За это время белорусы успели больше узнать об аистах, трясогузках, иволгах и многих других видах. В нынешнем году главной героиней пока еще остается ушастая сова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Птицы Беларуси

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