Черно-белая утка станет птицей 2016 года в Беларуси

Новости Беларуси. Птицу 2016 года выбрали в Беларуси. Ею станет черно-белая утка. Обыкновенный гоголь, в отличие от представителей других утиных, строит гнездо в дуплах старых деревьев. Таких вдоль озер и рек осталось мало, сокращается и популяция этих пернатых. В Беларуси гоголи лишь зимуют. Черно-белой утке будет посвящен целый ряд мероприятий: с ее изображением планируется выпустить монеты и марки.

Национальная кампания «Птица года» проводится вот уже 15 лет. За это время белорусы успели больше узнать об аистах, трясогузках, иволгах и многих других видах. В нынешнем году главной героиней пока еще остается ушастая сова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.