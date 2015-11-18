Считается ли заявление для принятия наследства своевременно поданным, если направить его по почте в последний день срока?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Житель Солигорска:

Если в последний день срока для принятия наследства я направлю заявление в нотариальную контору по почте, будет ли считаться, что заявление подано в срок?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило в нотариальную контору по его истечению, заявление считается своевременно поданным.

Кроме того, если последний день срока для принятия наследства приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.