Мультифункциональность: можно ли успешно справляться с несколькими делами одновременно?

Вы, вероятно, слышали, что мужчины не способны к мультифункциональности, или многозадачности, в отличие от женщин. Однако, правда в том, что никто не способен эффективно работать в многозадачном режиме, и чем дольше вы пытаетесь это сделать, тем невнимательней и неэффективней вы становитесь.
Но, тем не менее, мы привыкли считать, что мультифункциональность полезна человеку, в особенности на работе. На самом же деле, многие просто чувствуют себя виноватыми перед кем-то, выключая свои электронные устройства и фокусируясь на решении одной задачи. А это, в свою очередь, ключ к эффективности и точности.
Многозадачность – это ложная экономия.
Когда вы пытаетесь сделать несколько дел сразу, то вам приходится быстро переключаться между ними. Так происходит из-за того, что человеческий мозг не способен выполнять два когнитивных процесса синхронно. Вы переключаетесь между заданиями очень быстро, даже не задумываясь над этим, однако это тоже требует времени и умственных усилий.
Профессор университета Мичигана Дэвид Мейер обнаружил, что
когда человек пытается выполнить 2 дела одновременно, то это занимает у него в 2 раза больше времени, чем если бы он делал все последовательно.
Профессор также утверждает, что выполняя несколько задач одновременно, мы увеличиваем возможность совершения ошибок.
Многозадачность сопровождается выплеском гормонов стресса и адреналина, в результате чего человек чувствует себя уставшим и измотанным.
Это также может вызвать провалы в кратковременной памяти.
По данным газеты The Telegraph, существует еще один минус мультифункциональности. Когда вы отвлекаетесь на посторонние вещи, например, звонки или сообщения во время работы, то вы тратите значительное количество времени, чтобы опять сконцентрироваться на работе.
В офисе компании Microsoft было проведено исследование, результаты которого показали, что работникам, отвлекающимся на свои электронные устройства во время выполнения работы, требовалось около 15 минут, чтобы опять сконцентрироваться на сложном задании, например написании отчета.
Многозадачность также неблагоприятно влияет на способность человека к обучению.
Карин Ферде с коллегами из университета Калифорнии обнаружили, что испытуемые, которые пытались запомнить новый материал, отвлекаясь на вторичные задачи, впоследствии хуже запоминали новую информацию, а также не могли использовать ее на практике. Это имеет особое значение для студентов, которые пытаются и учиться, и отвечать на sms-сообщения одновременно.
Разумеется, невозможно всегда работать последовательно. Нам часто приходится отвлекаться на важные вещи в то время, как мы заняты чем-то другим. Но стоит помнить:
чтобы добиться максимальной эффективности, необходимо разделять задачи и выполнять их отдельно.
Перевод: Лилия Соломенкова