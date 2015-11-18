Мультифункциональность: можно ли успешно справляться с несколькими делами одновременно?

Вы, вероятно, слышали, что мужчины не способны к мультифункциональности, или многозадачности, в отличие от женщин. Однако, правда в том, что никто не способен эффективно работать в многозадачном режиме, и чем дольше вы пытаетесь это сделать, тем невнимательней и неэффективней вы становитесь.

Но, тем не менее, мы привыкли считать, что мультифункциональность полезна человеку, в особенности на работе. На самом же деле, многие просто чувствуют себя виноватыми перед кем-то, выключая свои электронные устройства и фокусируясь на решении одной задачи. А это, в свою очередь, ключ к эффективности и точности.

Многозадачность – это ложная экономия.

Когда вы пытаетесь сделать несколько дел сразу, то вам приходится быстро переключаться между ними. Так происходит из-за того, что человеческий мозг не способен выполнять два когнитивных процесса синхронно. Вы переключаетесь между заданиями очень быстро, даже не задумываясь над этим, однако это тоже требует времени и умственных усилий.

Профессор университета Мичигана Дэвид Мейер обнаружил, что

когда человек пытается выполнить 2 дела одновременно, то это занимает у него в 2 раза больше времени, чем если бы он делал все последовательно.

Профессор также утверждает, что выполняя несколько задач одновременно, мы увеличиваем возможность совершения ошибок.