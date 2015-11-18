Минчанка хочет получить деньги за сшитые 3 года назад костюмы для Городского центра олимпийского резерва

Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы наш человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Героиня этого сюжета интеллигентнейший человек, но когда речь заходит о форме, она теряет речь. Впрочем, она смогла нам рассказать свою леденящую историю.

Минчанка Галина Бубенько счастливый человек. Обладая золотыми руками и творческими способностями, она растворилась в любимом деле.

Галина Бубенько:

Я нашла себя в спортивной сфере. Фигурное катание, бальные танцы, спортивная гимнастика. Достаточно обширный у меня круг клиентов. Это из Беларуси, из России, из Украины, из Польши.

Галина швея. Причем швея высококлассная. И свою жизнь она профессионально строчит стежком за стежком. Однако ситуация, которая случилась с женщиной, перекроила ее планы.

Галина Бубенько:

На протяжении 25 лет я занимаюсь моделированием и пошивом одежды. До этого случая подобной ситуации у меня не было.

Своими корнями ситуация уходит в начало 2012 года в Австрию, где на зимних юношеских Олимпийских играх наши фигуристы Евгения Ткаченко и Юрий Гулицкий впервые в истории Беларуси взяли золото! Ко всем полагающимся по этому событию наградам молодым людям в качестве бонуса директор центра олимпийского резерва Александр Новакович пообещал пошить новые костюмы. К слову сказать, стоимость одного костюма для фигуристов может достигать тысячи долларов. Как правило, все шьется за счет родителей. Поэтому последние с радостью восприняли обещание чиновника. Тем более, спустя несколько месяцев, представился случай.

Татьяна Гулицкая:

В 2012 году в сентябре нам нужно было пошить костюмы для участия наших детей в соревнованиях. И ГЦОР (Городской центр олимпийского резерва) пообещал, что нам оплатят пошив костюмов.

Родители воодушевились и приступили к поиску мастера. И нашли себе на радость, а нашей героине Галине Бубенько на головную боль.

Сергей Ткаченко:

Галина очень высокого уровня швея. Я обратился к ней и в результате были пошиты костюмы.

Пошить-то костюмы Галина пошила, причем безупречно, но при этом совершила непростительную ошибку. Женщина поверила людям на слово. Никакие договоры не составлялись. Ведь родители клятвенно уверяли, что все оплатит центр олимпийского резерва. Но резерв на то и резерв, что бы все резервировать... И вот результат.

Галина Бубенько:

Меня интересовал вопрос, почему не была произведена оплата. Я решила обратиться к родителям, они остались довольны костюмами.

Пока Галина недоумевала, а чиновники планировали будущие олимпийские и прочие награды, наши юные звездочки Женя Ткаченко и Юрий Гулицкий в новеньких костюмах от Бубенько благополучно выступили на соревнованиях. Швея загрустила, ведь она, не жалея сил, в авральные две недели пошила костюмы в количестве семи единиц.

Галина Бубенько:

Сумма семи единиц получается в пределах 1 000 долларов, не считая за срочность 30%, не включается в эту стоимость пошив прикладных материалов (пояс, чехлы).

Галина первое время пыталась штурмовать высоты центра олимпийского резерва, но безуспешно. Осенью этого года в семье Галины случилась беда — заболел ребенок.

Галина Бубенько:

Нам необходима вакцина. Этот случай меня толкнул на то, чтобы я еще раз постучалась за своими деньгами, которые я честно заработала.

Пока чиновники отгородились от требований Галины вполне уместными доводами о том, что без бумажки ты букашка, родители олимпийцев вошли в положение Галины по-своему.

Сергей Ткаченко:

Мы вернем костюмы, чтобы Галина смогла их реализовать либо поступить с ними по своему усмотрению.

Вот только удастся ли Галине реализовать эти костюмы — большой вопрос. Три года для моды, тем более спортивной, срок огромный. В тренде иные ткани, иные модели, иные цвета. А вот если бы Галина перед выполнением заказа заключила договор с Городским центром олимпийского резерва или взяла предоплату с родителей, этой проблемы просто не возникло бы. Но самой главной потерей в данной ситуации стала потеря времени.

Владимир Пунько, юрист:

Срок исковой давности у нас составляет 3 года с момента нарушения права.

Напомним, костюмы Галина Бубенько пошила в сентябре 2012. Сегодня на дворе ноябрь 2015. Несложно подсчитать, что прошло более трех лет. По истечению этого срока разрешить вопрос через суд гораздо сложнее. Но не безнадежно. В определенных случаях можно говорить о прерывании срока исковой давности. Дело в том, что у швеи сохранился акт сдачи товара, который оформлялся в городском центре олимпийского резерва спустя 3 месяца после выполнения заказа. Именно он может служить основанием для прерывания срока исковой давности. И женщина намерена идти до конца. То есть до суда. И ответчиками здесь будут и родители наших олимпийцев, и чиновники из центра олимпийского резерва. Самое удивительное в этой истории, что она ничему не научил Галину. Она по-прежнему верит в человеческую порядочность и справедливость.

Галина Бубенько:

Ни аванса, ни предоплаты я за свои заказы я не брала и не беру. Расчет после окончания работы.

Если бы все наши предприниматели и бизнесмены работали по принципу Галины — это рано или поздно наши нынешние дикие рыночные отношения видоизменили и сделали цивилизованными и всесторонне выгодным. Но это в идеале. В печальной реальности многие из нас живут по принципу: «Без лоха и жизнь плоха...».

Вот уж действительно, красиво шить не запретишь. Но помешать, как известно, можно.

Надеемся, что Галина, пусть и через суд, решит свои проблемы. Но главное, что хочется ей пожелать — это скорейшего выздоровления ребенку.