Маяк с красной звездой и стадион вместо пляжа: каким могло быть Комсомольское озеро

Комсомольское озеро – одно из самых живописных мест Минска.

Этот искусственный водоём образован плотиной через Свислочь вырытым котлованом. Его длина – полтора километра, ширина – около 400, средняя глубина достигает 2 метров.

Владимир Воложинский, заместитель директора Музея истории города Минска:

Идея создания озера возникла в редакции газеты «Советская Белоруссия» из-за того, что город ежегодно подвергался весенним паводкам.

Свислочь разливалась и затапливала часть города. Поэтому было предложено сделать плотину, которая бы ограничила буйство стихии.

В довоенное время каждую весну Свислочь доставляла много хлопот руководству города. Есть сведения, что в марте 1936 и 1937 годов уровень воды в реке достигал 3 метров 68 санитметров, хотя летом не превышал двух.

Весной 1941 года вода уже достигла отметки в 4,5 метров.

Из затопленных квартир были эвакуированы более 150 семей.

К тому же, надо было срочно принимать неотложные меры по защите от затопления первой Минской электростанции. Потому поставить плотину было решением единственно верным.

Владимир Воложинский:

Место расположения озера было выбрано в живописном месте – между деревнями Веселовка и Сторожевкой.

Котлован рыли вручную. На это нужны были не только руки, но и деньги.

Владимир Воложинский:

Городские власти пошли навстречу этой инициативе. И выпросили у правительства, у Совнаркома БССР 8 миллионов рублей на строительство озера. Озеро строилось вручную. Экскаваторы, бульдозеры были в дефиците. Поэтому – на добровольных началах. Но не совсем добровольных, потому что руководством города был доведён план до предприятий на выделение работников на эти строительные работы. Соответственно, предприятия выделяли. Но, чтобы выполнить эту разнарядку, не всегда после работы, а иногда и в рабочее время. Об этом узнали в высшем руководстве СССР. В газете «Правда» была разгромная статья, о том, как нерационально используется рабочее время. Дело дошло до Сталина. Сталин потребовал разъяснений у первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Пантелеймона Пономаренко.

Владимир Воложинский:

Когда тот рассказал всю ситуацию, о том, как всё сложилось, он пошёл навстречу – никакие репрессии не последовали. На удивление. Вождь советского народа распорядился закончить сооружение озера за счёт государственных средств и к ответственности никого не привлекать.

Владимир Воложинский:

Было запланировано Комсомольское озеро, и парк вокруг него большой – с аттракционами, кафе, ресторанами, детскими площадками. На том месте, где мы стоим, ориентировочно, планировалось сделать большой стадион на 10 тысяч зрителей подковообразного вида.

Чтобы можно было наблюдать спортивные соревнования на водной глади. Намечалось также на одном из островов, рядом с этим стадионом, разместить лодочную станцию. Поставить недалеко, на отдельном островке, маяк с красной звездой. Торжественное открытие его намечалось на воскресенье, 22 июня 1941 года.

Владимир Воложинский:

К полдню собралась масса народу, играло 6 духовых оркестров, много баянистов располагалось на лодках на реке, готовилась к выступлению самодеятельность. Но празднику помешала война, о начале которой многие минчане здесь же, на озере, и узнали. Детство Владимира Воложинского прошло вблизи Комсомольского озера. Его семья жила буквально на побережье.

Владимир Воложинский:

Вот здесь, на этом бугорке стояли наши бараки, в которых были временно поселены жильцы близлежащих домов, где проходил капитальный ремонт. В 1974 году была проведена очистка озера и углубление котлована. Этот день очень хорошо Владимир запомнил.

Владимир Воложинский:

Ходили на озеро загорать, подходили недалеко с моим дедом, бабушкой к этому водному насосу или земснаряду, который был расположен на барже посреди озера. И оттуда очистные, сточные, грязные воды по трубам выбрасывались на берег. И вот мой дед подошел к этой трубе, подставил руки – там что-то мелькало в струе воды. Оказалось, золотая монета. То есть, он смог поймать эту монетку – 5 золотых, Николаевские. Были потом использованы для семьи. В позднее время, когда стал постарше и ходил уже сам на озеро, здесь загорали, купались, здесь можно было хорошо провести время: пляжный волейбол, пляжный футбол.

Как со школьниками-одноклассниками, так потом и со студентами-одногруппниками. Завязывались новые знакомства. Было довольно интересно. В 2010 году на Комсомольском озере открылся первый плавучий фонтан в городе. Его назвали «Паруса». 30 вертикальных и наклонных струй, 16 из которых бьют ввысь на 30 метров.

Чтобы спустить «Паруса» на воду, пришлось на 70 сантиметров откачать воду в озере. Конечно, потом всё вернулось на свои места, а фонтан отправился в свободное плавание. Здесь всегда будет многолюдно.