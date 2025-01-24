Чернецкий: до 2020 года с нами происходил беззаботный пубертат, мы теперь уже не те

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, заслуженный артист Беларуси:

До 2020 года с нами такой беззаботный пубертат происходил. Для нас создавались все условия для того, чтобы мы спокойно жили, развивались. И мы думали, что это само собой разумеющееся. «А 2020 год и все четыре года, которые были за ним, заставили нас стать уже взрослыми, самостоятельными людьми». Осознать, что есть ответственность за свои действия и поступки. Понять, что у тебя есть не только права, но и обязанности.

Понять, что за тобой, за каждым из нас, за каждым из нас человеком… Я даже не задумывался до 2020 года, что такое может быть. За каждым из нас стоят 9 миллионов людей. И от каждого из нас зависит (тут даже нечего и слов подбирать, и притворяться), какое мы будущее передадим нашим детям. И мы теперь уже не те.