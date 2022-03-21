Прямой эфир

Фрунзенский район Минска лидирует по снижению заболеваемости коронавирусом

21 марта 2022 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фрунзенский район лидирует по снижению заболеваемости COVID-19. По сравнению с началом февраля количество случаев уменьшилось в 25 раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фрунзенский район Минска лидирует по снижению заболеваемости коронавирусом-1

Сокращаются ковидные бригады, поликлиники и больницы постепенно переходят к привычному ритму работы. Большую роль в снижении заболеваемости в районе сыграл охват вакцинацией (здесь она составляет 53 %), а также своевременная ревакцинация. Так, в 26-й городской поликлинике прививочный кабинет работает с 8:00 до 20:00. В смену его посещают около 100 человек.

Фрунзенский район Минска лидирует по снижению заболеваемости коронавирусом-4

Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:
На данный момент у нас вакцинация территориального населения составляет около 55 %, ревакцинация – в районе 22 %. Оперативно разворачивали кабинеты. Было несколько этажей даже задействовано под зону красную. Максимально восемь кабинетов было развернуто. На данный момент работает один, и нагрузка там, конечно, небольшая.

Фрунзенский район Минска лидирует по снижению заболеваемости коронавирусом-7

Всего в столице с начала прививочной кампании привились свыше 1 миллиона 150 тысяч человек. Более миллиона ревакцинированы.

# Коронавирус # общество # Алина Рогова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист
21 марта 2022 13:52

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?
21 марта 2022 13:44

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?

Директор «АКАДЕМФАРМ» об импортозамещении: мы должны выпускать аналоги, но дешевле и доступнее
21 марта 2022 13:01

Директор «АКАДЕМФАРМ» об импортозамещении: мы должны выпускать аналоги, но дешевле и доступнее