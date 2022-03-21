С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист

Этой весной блузы станут прекрасной альтернативой рубашкам и футболкам. И речь не только про светские приемы и деловой гардеробчик. Мы расскажем, как вписать романтику в будни и расцвести, как подснежник.

Анна Ботян, стилист:

Мы выбрали строгий образ, при этом добавив блузку с принтом, наш образ стал интереснее, игривее. Как сочетать принты? Первое правило – чтобы что-то общее было в принте. Например, есть светло-бежевый цвет в блузке, поэтому он отлично сочетается со светло-бежевой полоской на жакете. Второе правило – чтобы размер рисунка был одинаковый. У нас большие цветы и такая же большая клетка.

С цветочно-плодовыми рисунками будьте аккуратнее – огромные пионы и лимоны могут добавить возраста. Делайте ставку на геометрию – будете всегда молодой и современной. Если не хочется расставаться с ароматным букетом, выбирайте небольшие, словно россыпь, бутоны или легкую абстракцию.

Анна Ботян:

Если у вас нет блузок, я бы рекомендовала в более классическом рубашечном варианте. Такая блузка всегда добавляет немного дерзости и намного большему количеству подойдет по типу фигуры, по форме лица. Блузку все-таки важно носить аккуратно. Например, если она сатиновая и вы бы хотели выглядеть стройнее, лучше от такого варианта воздержаться. Как правило, она облегает и может подчеркивать недостатки. Лучше выбирать нейтральный принт или матовую фактуру. Шелк, сатин, вискоза как глоток воздуха после зимы. Но нежность хороша с огоньком. Переключайтесь на контрасты. Невесомые ткани засияют с джинсом, твидом, кожей. Быть на одной волне с мегаполисом легко. Модные лайфхаки для вас.

Анна Ботян:

Блузку вы можете носить такими же необычными способами, как и рубашку. Например, мы завязали узлом на нашей модели. Можно одну половину выправить, одну – заправить в штаны. На модели – жилетка-деним, она из мужского гардероба, она более грубая. В таком случае даже принт цветочки смотрится нормально, современно и стильно. Костюмы и блузы созданы друг для друга. Выбрать пару в ярких тропических оттенках или предпочесть монохромную классику – ваш вердикт. Но элегантность Шанель и блузы с бантом вне времени.

Анна Ботян:

Можно носить как бант, можно расправить, как будто вы шарф повязали себе на шею. Такой бант я рекомендую не носить строго в женственных образах. Мы намеренно взяли грубые ботинки челси, чтобы наш образ был не настолько приторно женственный, если бы мы, например, к такому комплекту надели туфли-лодочки. В таком образе вы можете пойти на работу, учебу.