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С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист

21 марта 2022 13:52
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Этой весной блузы станут прекрасной альтернативой рубашкам и футболкам. И речь не только про светские приемы и деловой гардеробчик. Мы расскажем, как вписать романтику в будни и расцвести, как подснежник.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-1

Анна Ботян, стилист:
Мы выбрали строгий образ, при этом добавив блузку с принтом, наш образ стал интереснее, игривее.

Как сочетать принты? Первое правило чтобы что-то общее было в принте. Например, есть светло-бежевый цвет в блузке, поэтому он отлично сочетается со светло-бежевой полоской на жакете. Второе правило чтобы размер рисунка был одинаковый. У нас большие цветы и такая же большая клетка.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-4

С цветочно-плодовыми рисунками будьте аккуратнее – огромные пионы и лимоны могут добавить возраста. Делайте ставку на геометрию – будете всегда молодой и современной. Если не хочется расставаться с ароматным букетом, выбирайте небольшие, словно россыпь, бутоны или легкую абстракцию.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-7

Анна Ботян:
Если у вас нет блузок, я бы рекомендовала в более классическом рубашечном варианте. Такая блузка всегда добавляет немного дерзости и намного большему количеству подойдет по типу фигуры, по форме лица. Блузку все-таки важно носить аккуратно. Например, если она сатиновая и вы бы хотели выглядеть стройнее, лучше от такого варианта воздержаться. Как правило, она облегает и может подчеркивать недостатки. Лучше выбирать нейтральный принт или матовую фактуру.

Шелк, сатин, вискоза как глоток воздуха после зимы. Но нежность хороша с огоньком. Переключайтесь на контрасты. Невесомые ткани засияют с джинсом, твидом, кожей. Быть на одной волне с мегаполисом легко. Модные лайфхаки для вас.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-10

Анна Ботян:
Блузку вы можете носить такими же необычными способами, как и рубашку. Например, мы завязали узлом на нашей модели. Можно одну половину выправить, одну – заправить в штаны. На модели – жилетка-деним, она из мужского гардероба, она более грубая. В таком случае даже принт цветочки смотрится нормально, современно и стильно.

Костюмы и блузы созданы друг для друга. Выбрать пару в ярких тропических оттенках или предпочесть монохромную классику – ваш вердикт. Но элегантность Шанель и блузы с бантом вне времени.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-13

Анна Ботян:
Можно носить как бант, можно расправить, как будто вы шарф повязали себе на шею. Такой бант я рекомендую не носить строго в женственных образах. Мы намеренно взяли грубые ботинки челси, чтобы наш образ был не настолько приторно женственный, если бы мы, например, к такому комплекту надели туфли-лодочки. В таком образе вы можете пойти на работу, учебу.

С чем носить лёгкую блузку и какой принт выбрать в сезоне – 2022? Рассказала стилист-16

Не «пересолодите» с аксессуарами. Как правило, в блузах довольно симпатичные пуговицы, и этого вполне достаточно. Но акценты в виде сумки и браслетов не будут лишними. Хорошего понемножку.

Анна Ботян:
Блузку можно носить как самостоятельно, так и набросив сверху жакет, свитер, кардиган или необычную жилетку. Блузку очень удобно носить, поддевая под что-то за счет того, что ткань очень тонкая.

# Мода # общество # Анна Ботян # Анастасия Макеева # Фотофакт

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