«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?

Выдержать суровый зимний климат под силу не всем городским птицам, поэтому многие пернатые с наступлением морозов улетают вслед за солнцем, на юг. Но как только весна стучится в окно, крылатые туристы возвращаются домой. Первым февральским рейсом в столицу прибывают серые гуси. Позже чибисы и полевые жаворонки.

Руслан Шайкин, руководитель центра экологического воспитания и развития:

Видели первого прилетевшего скворца в Минске. Кроме того, уже летят журавли, видели мы прилет лебедей-кликунов. Эта перелетная птица находится в приложении Красной книги, иногда зимует в Беларуси. В марте в Беларусь вернулся белый аист. Прилетели на родину белая цапля и коноплянка.

Руслан Шайкин:

Активно летят журавли, мы их массово наблюдаем в Островецком районе, в республиканском заказнике «Сорочанские озера». Они активно подают голос, радуются весне, а мы радуемся весеннему прилету птиц. Среди обителей городских джунглей в этом году нашлись и те, кто вовсе отказался улетать за границу. Главные смельчаки столицы – зяблики. Птицы зимовали на экологической тропе в Чижовке.

Руслан Шайкин:

Некоторые птицы, которые раньше зимовали в Центральной Африке – такие, как деревенская ласточка – начинают зимовать и в Европе. Этому способствует глобальное потепление. Для некоторых птиц это большая беда, особенно для северных видов. Чтобы помочь пернатым друзьям поскорее восстановиться после зимовки, создайте для них новое уютное гнездышко.

Руслан Шайкин:

В тех местах, где висят скворечники, скворцы появляются в первую очередь, потому что они первыми прилетают. Занимают эти домики, показывают всем остальным, что домики уже забронированы. Горехвостки, мухоловки, пеструшки прилетают попозже, уже в апреле. Поэтому когда мы говорим о помощи птицам, иногда рекомендуем делать домики в два этапа.

В особой заботе нуждаются ушастые совы, которые совсем недавно приспособились к жизни в мегаполисах. Дело в том, что эти ночные хищники собственные гнезда не строят, поэтому и начинают занимать чужую жилплощадь. Руслан Шайкин:

Плетем специальные гнездовые корзины, которые напоминают старые гнезда других видов птиц. Вывешиваете гнезда на большую высоту, и совы с радостью их занимают. Сейчас самое благоприятное место для строительства этих гнездовых корзин.