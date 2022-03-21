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«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?

21 марта 2022 13:44
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Выдержать суровый зимний климат под силу не всем городским птицам, поэтому многие пернатые с наступлением морозов улетают вслед за солнцем, на юг. Но как только весна стучится в окно, крылатые туристы возвращаются домой. Первым февральским рейсом в столицу прибывают серые гуси. Позже чибисы и полевые жаворонки.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-1

Руслан Шайкин, руководитель центра экологического воспитания и развития:
Видели первого прилетевшего скворца в Минске. Кроме того, уже летят журавли, видели мы прилет лебедей-кликунов. Эта перелетная птица находится в приложении Красной книги, иногда зимует в Беларуси.

В марте в Беларусь вернулся белый аист. Прилетели на родину белая цапля и коноплянка.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-4

Руслан Шайкин:
Активно летят журавли, мы их массово наблюдаем в Островецком районе, в республиканском заказнике «Сорочанские озера». Они активно подают голос, радуются весне, а мы радуемся весеннему прилету птиц.

Среди обителей городских джунглей в этом году нашлись и те, кто вовсе отказался улетать за границу. Главные смельчаки столицы – зяблики. Птицы зимовали на экологической тропе в Чижовке.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-7

Руслан Шайкин:
Некоторые птицы, которые раньше зимовали в Центральной Африке такие, как деревенская ласточка – начинают зимовать и в Европе. Этому способствует глобальное потепление. Для некоторых птиц это большая беда, особенно для северных видов.

Чтобы помочь пернатым друзьям поскорее восстановиться после зимовки, создайте для них новое уютное гнездышко.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-10

Руслан Шайкин:
В тех местах, где висят скворечники, скворцы появляются в первую очередь, потому что они первыми прилетают. Занимают эти домики, показывают всем остальным, что домики уже забронированы. Горехвостки, мухоловки, пеструшки прилетают попозже, уже в апреле. Поэтому когда мы говорим о помощи птицам, иногда рекомендуем делать домики в два этапа.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-13

В особой заботе нуждаются ушастые совы, которые совсем недавно приспособились к жизни в мегаполисах. Дело в том, что эти ночные хищники собственные гнезда не строят, поэтому и начинают занимать чужую жилплощадь.

Руслан Шайкин:
Плетем специальные гнездовые корзины, которые напоминают старые гнезда других видов птиц. Вывешиваете гнезда на большую высоту, и совы с радостью их занимают. Сейчас самое благоприятное место для строительства этих гнездовых корзин.

«Активно летят журавли». Какие птицы уже вернулись с юга и как помочь пернатым восстановиться после зимовки?-16

Так весна и становится самой радостной порой не только для птиц, но и для человека. Ведь это время творчества, экологического воспитания и воссоединения с природой.

# Птицы # общество # Руслан Шайкин # Вероника Макаревич # Фотофакт

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