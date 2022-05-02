Черемша – букет витаминов, но занесена в Красную книгу. Как легально получить это полезное растение?

На вид – ландыш, на вкус – чеснок. Черемша – букет витаминов. Ее почитали еще древние римляне. Эта зелень очищает кровь, улучшает аппетит, укрепляет сосуды, прогоняет холестерин. Как лекарство помогает при авитаминозах, бессоннице, гипертонии, проблемах со щитовидкой. Огромное содержание аскорбинки, фолиевой кислоты и эфирных масел творит чудеса.

Анна Бедрицкая, диетолог:

Черемша содержит горчичное масло, которое обладает антибактериальным эффектом. Как любое травянистое растение содержит большое количество клетчатки, которое является своеобразным ершиком для нашего организма, пищей для нашей полезной микрофлоры кишечника. Черемша, кроме этого, содержит большое количество витамина С, А, D, Е и небольшое количество йода.

В режиме фреш. Максимум пользы вы получите от свежего пучка. Любая термообработка и маринады – в минус целебным свойствам. Однако налегать на дары нужно с умом. Суточная норма – 10-15 ростков. Листовую зелень не рекомендуют употреблять людям с язвами и гастритами. В большом количестве противопоказано беременным и в пожилом возрасте. На кухне главное правило – приправлять салатик чем-то жирным, сметаной или маслом. Так витамины усвоятся лучше, и жгучая тара не будет раздражать желудок.

Анна Бедрицкая:

Купальный сезон на носу, поэтому важно заметить, что черемша обладает отрицательной калорийностью. Очень выгодно употреблять черемшу с белковыми продуктами, в составе салатов и в вечерний прием пищи. Черемша хороша с творогом в свежем виде, из нее хорошо готовить соусы, например, песто. Но важно помнить, что черемша – краснокнижное растение. Сбор медвежьего лука, или дикого чеснока, на просторах Беларуси строго запрещен. Тем не менее каждую весну переходы метро «расцветают». Если салатик выращен на собственной грядке или подоконнике, нет проблем. Если нелегально собран в лесу, грозит штраф.