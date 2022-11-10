Чемпионат Беларуси по стилю и красоте проходит в футбольном манеже в Минске

Новости Беларуси. Самые лучшие судьи, тренера, мастера и конкурсанты Беларуси. В футбольном манеже проходит XX Международная выставка красоты и здоровья. В ее рамках также организован фестиваль красоты, чемпионат Беларуси по стилю и красоте, модные показы дизайнеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На одной площадке собралось больше 200 участников по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису, бровисты, лэшмейкеры и косметологи. Они соревнуются за звание чемпиона. Судьи учитывают мельчайшие детали в работе мастеров. А чтобы все было честно, существует целая система разделения мастеров по опыту: учащийся, юниор, мастер, VIP-мастер. Здесь каждая модница сможет узнать о последних тенденциях, услышать от экспертов их секреты и лайфхаки.

Константин Войтеховский, директор Ассоциации парикмахеров и косметологов Беларуси:

Со всей республики 12 колледжей, которые готовят парикмахеров, приятно видеть, что и директора предприятий, и преподаватели стремятся, чтобы ученики были лучшими.

Елена Козловская, представитель судейской коллегии:

Оцениваем каждую работу по многим критериям в зависимости от номинации. В этот раз очень нас радует конкурс, количество участников.