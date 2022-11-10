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Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию

10 ноября 2022 14:14
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Новости Беларуси. Необычные световые 3D-фигуры появятся на входной группе в парк Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию-1

Сейчас готовят площадку под арт-объекты, инсталляцию установят ближе к новогодним праздникам. Она будет на тему восточного календаря. Это ансамбль из 12 стилизованных фигур. Каждая из них будет соответствовать определенному месяцу года.

Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию-4

Александр Воробцов, главный инженер предприятия «Мингорсвет»:
Праздничная иллюминация появится у нас на участке улицы Долгобродской, от улицы Кошевого до улицы Буденного. Уже оборудована иллюминация улицы Бачило – это микрорайон Шабаны. В этом году сделан упор немножко, чтобы усилить праздничную иллюминацию в микрорайонах города. И в микрорайоне Сокол улица Барамзиной имела свою иллюминацию праздничную, однако мы ее усилили дополнительно.

Шабаны будут светиться ярче. В микрорайонах Минска усилят праздничную иллюминацию-7

Также к Новому году появятся новые инсталляции на столичных магистралях. Будет усилено световое оформление улиц Маяковского и Притыцкого.

# УП «Мингорсвет» # общество # Александр Воробцов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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