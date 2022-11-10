Наталья Кочанова 17 ноября проведёт личный приём граждан. Как на него попасть?

Новости Беларуси. Личный прием граждан проведет председатель Совета Республики Национального собрания Беларусь Наталья Кочанова 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Личный прием граждан проведет председатель Совета Республики Национального собрания Беларусь Наталья Кочанова 17 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы на него попасть, необходима предварительная запись по телефону. Номера на экране. Звонки будут принимать завтра, 11 ноября, и в ближайший понедельник с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.