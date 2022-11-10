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Подполковник МВД в отставке организовал занятия в тренажёрке для трудных подростков

10 ноября 2022 13:39
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Новости Беларуси. Найти подход к молодежи и воспитать на личном примере. Специалист ИДН Московского РУВД подполковник в отставке Вячеслав Сайко организовал тренировки для трудных подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Занятия проходят в центре физической подготовки личного состава. Для ребят это не только спорт, но и возможность найти увлечение по душе.

Побывала на тренировке и наша съемочная группа.

Подполковник МВД в отставке организовал занятия в тренажёрке для трудных подростков-1

Подполковник в отставке Вячеслав Михайлович Сайко изначально работал в Советском РУВД в ИДН. По долгу службы часто общался с трудными подростками. Со временем пришла идея организовать для ребят спортивные занятия. Теперь еженедельно проводит тренировки в Центре физической подготовки личного состава. И туда приглашает ребят.

Подполковник МВД в отставке организовал занятия в тренажёрке для трудных подростков-4

Под его руководством подростки занимаются в тренажерном зале. Вячеслав Михайлович объясняет технику выполнения упражнений и дает рекомендации по правильному питанию. Ему действительно есть чем поделиться: за плечами звание мастера спорта.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Мария Царикевич # Вячеслав Сайко # Алексей Мойсеюк # Владислав Кальвинковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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