Подполковник МВД в отставке организовал занятия в тренажёрке для трудных подростков

Новости Беларуси. Найти подход к молодежи и воспитать на личном примере. Специалист ИДН Московского РУВД подполковник в отставке Вячеслав Сайко организовал тренировки для трудных подростков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Занятия проходят в центре физической подготовки личного состава. Для ребят это не только спорт, но и возможность найти увлечение по душе. Побывала на тренировке и наша съемочная группа.

Подполковник в отставке Вячеслав Михайлович Сайко изначально работал в Советском РУВД в ИДН. По долгу службы часто общался с трудными подростками. Со временем пришла идея организовать для ребят спортивные занятия. Теперь еженедельно проводит тренировки в Центре физической подготовки личного состава. И туда приглашает ребят.