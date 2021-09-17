Прямой эфир

Семейные ценности и сохранение брака. Что ещё обсудили белоруски на форуме в Солигорске?

17 сентября 2021 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День народного единства, праздник сплоченности народа отметили в Солигорске. Женщины со всей области собрались вместе, чтобы выразить любовь к родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семейные ценности и сохранение брака. Что ещё обсудили белоруски на форуме в Солигорске?-1

Более 100 представительниц прекрасного пола из разных уголков центрального региона вместе обсуждали актуальные вопросы и намечали пути развития Беларуси, где роли женщины – матери, хранительницы домашнего очага – отведено особое место. Получился открытый диалог.

Семейные ценности и сохранение брака. Что ещё обсудили белоруски на форуме в Солигорске?-4

Также говорили о семейных ценностях, сохранении брака, воспитании детей.

Такие встречи являются традиционными и проходят в разных уголках Минской области.

# Год народного единства # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Горжусь своей страной». В минском Дворце культуры прошёл праздничный концерт в День народного единства
17 сентября 2021 13:54

«Горжусь своей страной». В минском Дворце культуры прошёл праздничный концерт в День народного единства

«О жизни белорусов, о бытовых условиях, о школах». В День народного единства в Минске презентовали газеты 20-30-х годов
17 сентября 2021 13:52

«О жизни белорусов, о бытовых условиях, о школах». В День народного единства в Минске презентовали газеты 20-30-х годов

Председатель Свислочского райисполкома: объединение Западной и Восточной Беларуси сравнимо с появлением второго крыла у птицы
17 сентября 2021 12:55

Председатель Свислочского райисполкома: объединение Западной и Восточной Беларуси сравнимо с появлением второго крыла у птицы