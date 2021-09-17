Семейные ценности и сохранение брака. Что ещё обсудили белоруски на форуме в Солигорске?

Новости Беларуси. День народного единства, праздник сплоченности народа отметили в Солигорске. Женщины со всей области собрались вместе, чтобы выразить любовь к родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. День народного единства, праздник сплоченности народа отметили в Солигорске. Женщины со всей области собрались вместе, чтобы выразить любовь к родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 100 представительниц прекрасного пола из разных уголков центрального региона вместе обсуждали актуальные вопросы и намечали пути развития Беларуси, где роли женщины – матери, хранительницы домашнего очага – отведено особое место. Получился открытый диалог.
Также говорили о семейных ценностях, сохранении брака, воспитании детей.
Такие встречи являются традиционными и проходят в разных уголках Минской области.