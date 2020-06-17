Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы

Новости Беларуси. Минчане обеспокоены нестандартным явлением: на глади Свислочи в парке Горького замечена желтая пена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчане обеспокоены нестандартным явлением: на глади Свислочи в парке Горького замечена желтая пена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вид реки сильно изменился после дождей с грозами. Пены стало больше, и она приобрела нехарактерный желтый оттенок.
Неплохо бы взять пробы воды и посмотреть, что там за химические элементы в этой воде, раз она так желтеет.
Однако экологи необычным такое явление не считают. Образование пены и пузырей в районе дамбы обычное дело. В таком водопаде вода насыщается газами и образуется пена.
Ее количество увеличивается во время дождей, когда в реку попадает пыльца растений. Для проверки специалисты взяли пробу воды.
Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Пробы соответствуют нормам, то есть они в пределах допустимых концентраций. Нефтепродукты, СПАВы, взвешенные вещества находятся в пределах нормы.