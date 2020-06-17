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Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы

17 июня 2020 20:50
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Новости Беларуси. Минчане обеспокоены нестандартным явлением: на глади Свислочи в парке Горького замечена желтая пена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы-1

Вид реки сильно изменился после дождей с грозами. Пены стало больше, и она приобрела нехарактерный желтый оттенок.

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы-4

Неплохо бы взять пробы воды и посмотреть, что там за химические элементы в этой воде, раз она так желтеет.

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы-7

Однако экологи необычным такое явление не считают. Образование пены и пузырей в районе дамбы обычное дело. В таком водопаде вода насыщается газами и образуется пена.

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы-10

Ее количество увеличивается во время дождей, когда в реку попадает пыльца растений. Для проверки специалисты взяли пробу воды.

Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы-13

Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Пробы соответствуют нормам, то есть они в пределах допустимых концентраций. Нефтепродукты, СПАВы, взвешенные вещества находятся в пределах нормы.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Дмитрий Шунькин # Фотофакт

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