Почему в Свислочи появилась жёлтая пена? Рассказывает охрана природы

Новости Беларуси. Минчане обеспокоены нестандартным явлением: на глади Свислочи в парке Горького замечена желтая пена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вид реки сильно изменился после дождей с грозами. Пены стало больше, и она приобрела нехарактерный желтый оттенок.

Неплохо бы взять пробы воды и посмотреть, что там за химические элементы в этой воде, раз она так желтеет.

Однако экологи необычным такое явление не считают. Образование пены и пузырей в районе дамбы обычное дело. В таком водопаде вода насыщается газами и образуется пена.

Ее количество увеличивается во время дождей, когда в реку попадает пыльца растений. Для проверки специалисты взяли пробу воды.