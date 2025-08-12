Представители Минской области удостоены госнаград

За многолетний труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие страны. Более 10 представителей Минской области отмечены государственными наградами. Это работники различных сфер деятельности. В числе награжденных – кондитер борисовского хлебозавода Артем Соболь. Он удостоен медали «За трудовые заслуги». Мастер более 15 лет создает кулинарные шедевры, а также завоевывает почетные места на конкурсах различного уровня.

Тяга к кулинарии у Артема Соболя появилась с юного возраста. С удовольствием парень экспериментировал дома на кухне, удивляя родных. Поэтому с выбором профессии определился быстро. Сегодня он опытный кондитер. Уже 16 лет трудится на борисовском хлебозаводе.

Артем Соболь, кондитер борисовского хлебозавода:

После распределения я попал в сельскую местность, где проработал около 2 лет. Работал и педагогом, и завпроизводством. Но все-таки душа лежит больше к рабочему процессу.

Ежедневно в его руках получаются уникальные и вкусные изделия – выпечка и декорированные торты. Все готовится с душой. Главное – немного фантазии и терпения.