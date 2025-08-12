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Представители Минской области удостоены госнаград

12 августа 2025 14:30
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За многолетний труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие страны. Более 10 представителей Минской области отмечены государственными наградами. Это работники различных сфер деятельности. В числе награжденных – кондитер борисовского хлебозавода Артем Соболь. Он удостоен медали «За трудовые заслуги». Мастер более 15 лет создает кулинарные шедевры, а также завоевывает почетные места на конкурсах различного уровня.

О любви к своему делу – материал Анны Куртасовой. 

Представители Минской области удостоены госнаград-2

Тяга к кулинарии у Артема Соболя появилась с юного возраста. С удовольствием парень экспериментировал дома на кухне, удивляя родных. Поэтому с выбором профессии определился быстро. Сегодня он опытный кондитер. Уже 16 лет трудится на борисовском хлебозаводе. 

Представители Минской области удостоены госнаград-4

Артем Соболь, кондитер борисовского хлебозавода:
После распределения я попал в сельскую местность, где проработал около 2 лет. Работал и педагогом, и завпроизводством. Но все-таки душа лежит больше к рабочему процессу. 

Ежедневно в его руках получаются уникальные и вкусные изделия – выпечка и декорированные торты. Все готовится с душой. Главное – немного фантазии и терпения.

Далее смотрите в видео. 

# Госнаграды

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