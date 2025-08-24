Чем закончился инцидент с иномаркой и комбайном на дороге под Несвижем? Провели мини-расследование

Недавно мы показали ролик, который после разлетелся по сети – комбайн и BMW не поделили дорогу. Это факт. Можно предположить, что все из-за не собранной жатки. На основании эмоций и предположений каждым, кто увидел ролик, сделаны выводы и назначены виновные, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

При этом одни руководствуются моральным аспектом – хлеб, который убирают аграрии, любят все. Другие же сконцентрировались на вопросах безопасности. Все же жатка шириной в 7-9 метров. Те же, кто следит за порядком на дорогах и опирается на факты, тоже в стороне не остались.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

На данный инцидент выезжали сотрудники ГАИ Копыльского РОВД. Действием участников данного происшествия была дана соответствующая правовая оценка. С участниками инцидента была проведена разъяснительная работа – как и с водителем BMW, так и с представителем водителя сельхозтехники. Но мы журналисты, поэтому для нас эта история оказалась поводом для мини-расследования. Задались вопросом, сколько времени аграрии тратят на свои перемещения и сборку, разборку техники.

Чтобы снять жатку, я ставлю с этой стороны колодку, чтобы расслабить правый шплинт. Стоит три муфты гидравлические на мотовилу. Их нужно раскрутить перед снятием жатки. Расслабил шплинт – все, начинаю снимать шланги. После этого я могу ставить жатку на тележку. Процесс расцепки жатки и подцепки комбайна занял меньше семи минут. За это время я бы нажал процентов 15-20 только бункера. Я считаю, что лучше расцепиться ради безопасности людей и участников дороги.