Дни Вологодской области проходят на площади Свободы в Минске

От домашнего текстиля до кондитерских угощений. Ярмарка «Дни Вологодской области» встречает гостей на площади Свободы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торговых рядах представлена продукция 12 предприятий, занимающихся в том числе росписью по дереву и чернением по серебру. Также можно приобрести известные на весь мир вологодские кружева. 24 августа ярмарка работает до восьми часов вечера. Завтра – с 10 до 16:00.

Позже на сцене у городской ратуши состоится концерт с участием творческих коллективов Вологодской области. Выступят хореографические, инструментальные и народные ансамбли.