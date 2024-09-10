Они оказывают поддержку всем службам силового блока и должны быть подготовлены на самом высоком уровне. Лучшие бойцы спецподразделений стран СНГ собрались в минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь стартовал открытый турнир по практической стрельбе среди групп оперативно-боевого назначения. Состязание проводится уже в четвертый раз и собирает специалистов из Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Количество команд продолжает расти, в этом году их 16. Представители этих подразделений борются с самыми опасными видами преступлений: терроризмом и экстремизмом.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

И противостоять этому злу можно только хорошо подготовленными специальными подразделениями. Естественно, данные подразделения должны владеть всеми видами огнестрельного оружия. И недавно проходили похожие соревнования в Чеченской Республике, где команда ОМОН ГУВД заняла первое место. Поэтому мы постоянно совершенствуем подготовку данных подразделений. Но самая главная задача, которая поставлена в том числе и моими коллегами, министрами внутренних дел стран СНГ, это возможность обмена опытом среди подразделений. Проговорить вопросы тактики, стратегии, обменяться техникой и вооружением.