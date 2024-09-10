Постоянная комиссия по нацбезопасности обсудит производство самолёта «Освей»

Проект закона о ратификации межправсоглашения Беларуси и России о разработке и организации серийного производства самолета «Освей» рассмотрят на расширенном заседании Постоянной комиссии по нацбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Госкомвоенпрома зачитает доклад о порядке реализации указанного соглашения, а также о сроках производства и количестве подлежащих выпуску самолетов.

Планируется, что первая партия белорусско-российских воздушных судов увидит свет уже в 2026-м. Серийное производство легкомоторных самолетов заложит основы для формирования авиастроительной отрасли Беларуси, позволит получить доступ к технологиям российских производителей, повысит экспортный потенциал наших предприятий. Предполагается, что под проект на авиаремонтном заводе в Барановичах будут построены дополнительные производственные площади, а это создаст новые рабочие места и повысит квалификацию персонала.