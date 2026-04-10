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Роботизация экономики – какие востребованные специальности можно освоить в колледже цифровых технологий

10 апреля 2026 15:17
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О том, как выбрать правильное направление, какие специальности будут востребованными в 2026 году, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Как Минский государственный колледж цифровых технологий вписан в программу развития страны до 2030 года?

Роботизация экономики – какие востребованные специальности можно освоить в колледже цифровых технологий-2

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Все-таки мы когда-то лет семь назад правильный акцент сделали. Наш колледж ориентировался в большей степени на подготовку ребят IT-специальностей и микроэлектроники. Мы уже тогда видели, какую работу проводит правительство, какая ситуация на мировых рынках. Сделали крен в сторону робототехники. Реализуемая сейчас пятилетка: одно из стратегических направлений – это роботизация экономики. К 2030 году определены конкретные показатели по выходу – это не менее 100 роботов на 10 тысяч работников. Это очень серьезный рывок, который необходимо нам будет совершить за пятилетку. Наш колледж практически уже не только готов, мы участвуем в реализации этого направления. Сохраним микроэлектронику, IT-технологии, программируем мобильные системы, автоматизированные системы управления. Востребованность этих специалистов в наладчиках оборудования, в тех, кто будет обслуживать это оборудование, конечно, будет возрастать. В виду того, что эти специалисты будут востребованы практически во всех отраслях экономики.

Подробности в видео.

# Георгий Козел # Образование в Беларуси

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