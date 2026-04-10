Роботизация экономики – какие востребованные специальности можно освоить в колледже цифровых технологий

О том, как выбрать правильное направление, какие специальности будут востребованными в 2026 году, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Как Минский государственный колледж цифровых технологий вписан в программу развития страны до 2030 года?