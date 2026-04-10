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Триггером может стать что угодно – как возникают фобии, объяснила тренер по НЛП

10 апреля 2026 16:02
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Фобии – это не просто страх. Это сбой, при котором обычная реакция выходит из-под контроля. Триггером может стать что угодно – замкнутое пространство, высота, толпа или лай собаки. В этот момент запускается одна и та же схема – резкая тревога, потеря контроля, желание уйти. Чем чаще это происходит, тем сильнее закрепляется реакция. Люди начинают избегать того, что вызывает страх, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Триггером может стать что угодно – как возникают фобии, объяснила тренер по НЛП-2

Анжела Грущенкова, тренер по нейролингвистическому программированию:
Бывает, когда страх формируется как импринт – это какое-то очень яркое событие, которое откладывает такой отпечаток. Например, в детстве выскочила собака из-за угла. Ребенок маленький, собака показалась очень большой. Активировались эти все внутренние ресурсы. Возник коктейль гормональный определенный. Это зафиксировалось в виде этого кадра. Этот кадр человек несет с собой через всю жизнь. Потом все собаки ему кажутся злыми. Происходит такое обобщение, что тоже является естественным свойством психики.

Подробности в видео.

# Психология

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