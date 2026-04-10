Как изменился порядок поступления в колледжи – рассказал депутат Мингорсовета

О том, как выбрать правильное направление, какие специальности будут востребованными в 2026 году, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Недавно правительством приняты изменения в законодательство, регламентирующие порядок поступления в колледжи. Что изменилось?
Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Действительно, есть несколько новых новаций, которые касаются правил поступления в учреждения образования профессионально-технического и среднего специального образования. Эти новации направлены прежде всего на то, чтобы создать больший комфорт для абитуриентов, их законных представителей и организаций – заказчиков кадров направлений формирования заказа по целевому направлению. Например, сроки подачи заявок от предприятий и организаций в органы власти продлены до 1 мая. Определен перечень организаций, которые имеют право подавать – это государственные организации или с долей государства более 50 %. Также могут быть иные организации, которые в каком-то конкретном регионе оказывают значительный вклад в социально-экономическое развитие этой территории. Поэтому в этом плане сроки продлены комфортно и изменена форма заявок. Кстати, сразу хочу сказать, что все это можно увидеть на сайте. Например, в городе Минске комитета по образованию Мингорисполкома. Практически на сайтах всех учреждений образования эти документы размещены. Можно обращаться и получать консультации.
Подробности в видео.