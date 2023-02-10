Чем сильнее санкции, тем крепче наша работа. Какие проекты реализуют Беларусь и Калужская область?

Товарооборот между Беларусью и Калужской областью за 2022 год увеличился вдвое и составил 650 миллионов долларов. Такие цифры 10 февраля прозвучали во время встречи нашего посла в России с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние 9 лет там реализовано множество совместных проектов в самых разных сферах: от промышленности до сельского хозяйства. Какие возможности белорусских специалистов особенно ценят в российском регионе? Подробнее в материале Виктории Ходосок.

Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России. Регион лидирует по темпам роста промышленности, объему привлекаемых инвестиций, уровню внедряемых технологий. Такой перспективный партнер, понятное дело, Беларуси нужен. Но от простого интереса к деловому взаимодействию перешли еще 9 лет назад. За это время реализовали множество успешных проектов в самых разных сферах. И одна из них – промышленность. «Меркатор Калуга» – лидер российского рынка по выпуску дорожной и коммунальной техники. С белорусскими возможностями на заводе знакомы не просто на словах. Автопромышленный гигант сотрудничает вот уже несколько лет с нашим МАЗом – закупает у него шасси. Осваивает калужский рынок наш МАЗ активно, на шасси дело не заканчивается. По городам области ездят еще и белорусские автобусы.

Взаимодействие Беларуси и России на уровне регионов – это те самые важные пазлы большой экономической мозаики, которые вносят свой весомый, что важно, видимый вклад в развитие глубокой интеграции между странами. Что, в частности, до Калужской области, то товарооборот с нашей страной в 2022 году увеличился на 47 %. Но, несмотря на цифры, у сторон еще много идей для бизнес-проектов. Калужская область, как и Беларусь, – участник проекта «Один пояс – один путь». В селе Ворсино возвели так называемую грузовую деревню. Самый распространенный в мире логистический формат. Грузы в Китай отсюда доходят за две недели. Работать в кластере предлагают и белорусам.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Мультимодальный транспортный хаб – для нас это вопрос № 1 с точки зрения построения новой логистики, быстрой переориентации потока белорусских экспортных грузов на Восток. Вторая тема – это деревообработка (подробнее здесь). Но это далеко не все перспективы. В ближайшее время делегация из Калуги собирается с визитом в Минск. Даже есть вероятность, что прямым авиарейсом. Кстати, эта тема станет одним из вопросов во время запланированной встречи. Ведь пока что между Минском и Калугой не налажено прямое авиасообщение.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области России:

Чем сильнее нас будут давить санкциями, тем крепче и продуктивнее будет наша работа и дружба с Беларусью. У нас есть масса примеров совместного сотрудничества, конечно, прежде всего, это очень успешный опыт в строительстве домов, социальных объектов.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Больше остальных, пожалуй, в Калужской области о себе заявили белорусские строители. Повсюду новостройки, башенные краны. И все это – работают белорусские строители.

Да, строить в срок, качественно и, главное, по привлекательной цене наши специалисты умеют и практикуют. Оттого в Калужской области уже реализован не один проект: школы, детские сады и даже целые жилые кварталы. В Обнинске комплекс «Просто космос» открыли в 2020-м. Сегодня специалисты уже работает над версией 2.0. Она состоит из пяти домов. Что важно, все материалы исключительно наши.

Сергей Соловей, главный инженер компании «Белорусский квартал»:

Дома строим мы из белорусских материалов. Виктория Ходосок

Исключительно? Сергей Соловей:

Исключительно. Данные изделия производятся в Минске. Также витражное остекление ALUTECH, окна. Все едет из Беларуси к нам.