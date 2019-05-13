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Чем сейчас дети занимаются в лагерях?

13 мая 2019 13:11
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Чем дети занимаются в лагерях сегодня, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Здесь многоплановый подход. Я отмечу 3 направления, на которые стоит обратить внимание: Год малой родины, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и Европейские игры. Вот эта тематика сейчас превалирует, но а всё остальное кружки по направлениям деятельности, по профилям, это изучение каких-то языков, краеведческие и туристические направления. В оздоровительном лагере «Горизонт» есть верёвочный город, там очень интересно ребятам. Есть, действительно, чем заняться.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Фотофакт # Отдых

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