Чем сейчас дети занимаются в лагерях?

Чем дети занимаются в лагерях сегодня, рассказали в программе «Большой город».

Валерий Нафранович, начальник Минcкого городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Здесь многоплановый подход. Я отмечу 3 направления, на которые стоит обратить внимание: Год малой родины, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и Европейские игры. Вот эта тематика сейчас превалирует, но а всё остальное – кружки по направлениям деятельности, по профилям, это изучение каких-то языков, краеведческие и туристические направления. В оздоровительном лагере «Горизонт» есть верёвочный город, там очень интересно ребятам. Есть, действительно, чем заняться.